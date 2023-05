Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Frontalzusammenstoß zweier Pkw - Sechs Personen verletzt

Warendorf (ots)

Warendorf Am Montag, 22.05.2023, um 18.07 Uhr, geriet ein mit fünf Personen besetzter Pkw auf der Lippstädter Straße in Liesborn in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Pkw einer 48-jährigen Wadersloherin zusammen. Bereits vor dem Unfall ist der voll besetzte Pkw durch zu schnelle Fahrweise bei vorherrschendem Regenwetter aufgefallen. Da ein durchgeführter Atemalkoholvortest bei dem 23-jährigen Fahrer aus Wadersloh positiv ausgefallen ist, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführenden, sowie die vier Mitfahrenden, im Alter von 18 bis 46 Jahre, verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Lippstädter Straße war für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell