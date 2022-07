Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.07.2022.

Peine (ots)

Die Polizei Vechelde ermittelt gegen einen 30-jährigen Mann aus Ilsede. Dieser wird beschuldigt, mehrfach in der Vergangenheit mit einem Pkw gefahren zu sein, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaub ist. Daher erschien er am 19.07.2022 in der Dienststelle in Vechelde, um zum Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vernommen zu werden. Ermittlungen und Feststellungen der Polizei ergaben, dass der Mann sowohl zum Vernehmungstermin als auch danach einen Pkw genutzt hatte. Die Beamten leiteten zwei gesonderte Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein. Weiterhin prüfen die Beamten, ob der Mann entgegen dem Willen der Halterin den Pkw genutzt hatte.

Ehrliche Finderin einer hohen Bargeldsumme gibt diese bei der Polizei ab. Peine, Gehweg der Feldstraße, 14.07.2022, 09:15 Uhr. Die Polizei möchte sich aufrichtig für das Verhalten einer 51-jährigen Frau aus Peine bedanken. Auf dem Gehweg der Feldstraße hatte die Frau einen Briefumschlag mit über 4.300 Euro gefunden. Sie zögerte nicht lange und brachte den Umschlag direkt zur Polizei nach Peine. Sicher wird sich darüber der Verlierer sehr freuen.

In Brand geratener Altpapiercontainer.

Peine, Hopfenstraße, 19.07.2022, 22:40 Uhr. Unbekannte Täter hatten offensichtlich vorsätzlich den Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesetzt. Die schnell eingetroffene Feuerwehr wurde für die Brandbekämpfung eingesetzt, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass an dem Container eine erhebliche Beschädigung entstanden ist. Der verursachte Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 entgegen.

Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Edemissen, Abbensen, Zum Buschberg, 20.07.2022, 02:20 Uhr. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Rettungskräfte alarmiert, da er einen Brand in einem Wohnhaus festgestellt hatte. Die schnell eingetroffenen Wehren der Ortschaften Abbensen, Edemissen, Eddesse, Oedesse und Plockhorst waren mit zahlreichen Einsatzkräften zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach der Löschung des Feuers in einem Gebäudeteil hatten Experten der Tatortgruppe der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Vechelde, Am Alten Bahnhof, 19.07.2022, 11:40 Uhr. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer einer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzten Parkbank einen größeren Schaden an umliegenden Bäumen anrichtet. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302/930490 entgegen.

