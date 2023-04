Ulm (ots) - Der Mann fuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug um kurz nach 19.30 Uhr am Polizeirevier in der Zwiefalter Straße vorbei. Dabei fiel den Beamten der Fahrer auf. Denn an dem Roller war noch ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Ein Gültiges hatte der Mann nicht. Während der Kontrolle hatten die ...

mehr