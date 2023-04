Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kontrolle über Leichtkraftrad verloren

Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 17.20 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Zweirad in der Ernst-Boehringer-Straße in Richtung Birkendorfer Straße. In einer Linkskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über seine Maschine. Die rutschte über die Fahrbahn geradeaus weiter gegen einen Zaun. Der 17-Jährige und sein 11-Jährige Sozius fielen von dem Gefährt und rutschten über die Straße. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie klärt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Möglicherweise fuhr der 17-Jährige über Rollsplitt, das im Kurvenbereich lag. Dadurch rutschte das Hinterrad weg. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 500 Euro, der am Zaun rund 100 Euro. Das Zweirad wurde von den verständigten Eltern abgeschleppt.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

