POL-STD: Drei Einbrüche in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Wochenende ist es in Buxtehude zu drei Einbrüchen gekommen, für die die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Zwischen Freitag, den 18.11., 12:15 h und Samstag, den 19.11., 09:40 h haben sich bisher unbekannte Täter in der Milanstraße in Ottensen auf ein dortiges Grundstück begeben und eine Terrassentür an der Rückseite eines dortigen Einfamilienhauses aufgehebelt. So in das Innere gelangt, wurden sämtliche Räume durchwühlt und dabei einer geringe Menge Bargeld erbeutet. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 400 Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen Freitagabend, 19:00 h und Sonntagvormittag, 11:15 h wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn ein offenstehendes Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wassersternweg bemerkt. Bei der anschließenden Überprüfung konnte dann festgestellt werden, dass Unbekannte dieses offenbar aufgebrochen hatten und so hier eingestiegen waren. Vermutlich mit Schmuck und Bargeld als Diebesgut waren der oder die Täter anschließend unbemerkt geflüchtet. Der Schaden wird an diesem Tatort zunächst auch auf mehrere hundert Euro geschätzt.

An der Bundesstraße 73 zwischen Buxtehude und Neukloster haben sich bisher Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:00 h und 09:20 h an ein dortiges Hotel begeben und das Fenster zur Rezeption aufgebrochen. Im Inneren wurde dann anschließend bei der Durchsuchung noch eine Schublade aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Die Höhe des Schadens steht hier noch nicht genau fest, dürfte sich aber auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit einem der Einbrüche in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell