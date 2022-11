POL-STD: Carport mit Schuppen in Dornbusch ausgebrannt

Stade (ots) - 1. Unbekannten entwenden Kia Sportage in Stade Bisher unbekannte Autodiebe haben am gestrigen Nachmittag in der Zeit zwischen 14:00 h und 17:00 h in Stade in der Hospitalstraße einen dort geparkten SUV aufgebrochen und entwendet. Der schwarze Kia Sportage hat das Kennzeichen STD-AR 71 und stellt einen ...

mehr