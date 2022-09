Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur zur Pressemitteilung "Mopedunfall in Pasewalk mit zwei schwerverletzten Personen"

Pasewalk (ots)

In einer Meldung von Sonntagmorgen, 25.09., 07:06 Uhr, hat die Polizei über den Unfall eines 15-jährigen Mopedfahrers berichtet, der in Pasewalk gegen einen Laternenmast stieß. In der Pressemitteilung wurde berichtet, dass die Prüfung des Versicherungskennzeichens ergab, dass das Moped zum Unfallzeitpunkt nicht versichert gewesen sei. Das hat sich im Nachhinein nicht bestätigt. Die Polizeibeamten, die den Unfall aufgenommen haben, haben die Daten zum Moped im Zentralen Fahrzeugregister geprüft und mussten auf Grundlage dieses Ergebnisses davon ausgehen, dass das Fahrzeug außer Betrieb und nicht versichert war. Die Versicherung selbst hat nun aber bestätigt, dass das Moped über einen Versicherungsschutz verfügt. Es wird nun geprüft, warum die aktuellen Versicherungsdaten nicht richtig im Zentralen Fahrzeugregister eingepflegt sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell