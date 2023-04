Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Autofahrerin chauffierte ihr Kind ohne Führerschein

Der Polizeistreife war um 22.20 Uhr ein Auto aufgefallen, dessen Fahrer offensichtlich Probleme mit einer sicheren Fahrweise hatte. Bei der Kontrolle am Ortsende in Richtung Memmingen gab die 22-jährigen Fahrerin an, dass sie durch das schreiende Kind im Kindersitz auf der Rückbank abgelenkt war. Diese Situation ist nicht zu selten und führte auch schon zu schweren Unfällen. Bei der Kontrolle sollte aber auch der Führerschein eingesehen werden. Sie konnte keinen vorlegen. Eine Datenabfrage ergab, dass der jungen Mutter bereits letztes Jahr durch die Stadt Memmingen der Gebrauch ihrer ausländischen Fahrerlaubnis untersagt wurde. Sie durfte die Fahrt nicht weiterführen und musste auf einen Bekannten warten, der in der Lage war, mit dem Auto weiterzufahren.

