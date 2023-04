Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bargeld bei Einbruch in Bäckerei erbeutet

Ulm (ots)

Am Donnerstag hatte die Bäckerei letztmals geöffnet. Als am Samstagmorgen die erste Mitarbeiterin gegen 05.00 Uhr in die Filiale kam, stellte sie fest, dass eingebrochen worden war. Die Eingangstür war offen und es wurden Hebelspuren waren zu erkennen. Der Einbrecher hatte an verschiedenen Stellen insgesamt einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gefunden und entwendet. Zudem fehlen mehrere Schachteln Zigaretten. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen begonnen.

