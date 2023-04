Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim/Regglisweiler - Endstation Acker - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen ist am Donnerstagabend bei Regglisweiler ein 46-Jähriger.

Gegen 21:40 Uhr befuhr der Mann mit einem Geschäftstransporter die L260 von Regglisweiler in Richtung Wangen. Auf Höhe des Pferdehofes kam er von der Fahrbahn ab. Nach etwa 15 Metern kam er im Acker mit seinem Fiat Ducato zum Stillstand. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West war schnell vor Ort. Ebenso schnell war der Grund des Fahrfehlers ermittelt. Der 46-Jährige war offensichtlich stark alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erzielte er einen Wert von 3 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Sachschaden am Ducato ist nicht entstanden. Der Flurschaden am Acker liegt bei etwa 500 Euro. Der 46-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

