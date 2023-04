Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Brand am Holzbackofen

Am Donnerstag verursachte ein Feuer in einem Wohnhaus in Schlat großen Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses in der Fuchseckstraße, dass es im Bereich des Abzugsrohres eines Holzbackofens brannte. Das Feuer breitete sich in der Folge über das Abzugsrohr in die Zwischendecke des Hauses aus. Von dort griff das Feuer unkontrolliert auf die gesamte Hausbreite über. Trotz Löscharbeiten der Feuerwehr bildeten sich in der Zwischendecke Glutnester. Diese flammen bei erneuter Sauerstoffzufuhr immer wieder auf. Die Brandbekämpfung dauert deshalb seit den frühen Morgenstunden noch an.

Die Bewohner des Hauses brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Eine Person erlitt durch den Rauch, der durch das Feuer entstand, leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine umliegende Klinik. Diese konnte er später wieder verlassen. Rettungskräfte und zwei Notfallseelsorger betreuen die Einsatzkräfte und Bürger am Einsatzort.

Die umliegenden Feuerwehren waren - und sind zum Teil noch - mit vielen Einsatzkräften mit Löscharbeiten beschäftigt. Polizistinnen und Polizisten aus Deggingen, Göppingen und Heiningen waren ebenfalls am Brandort und sicherten den Bereich um den Brandort. Die Polizei Heiningen leitet die Ermittlungen. Sie klärt nun die Ursache des Brandes. Nach ersten Einschätzungen der Polizei beträgt der Schaden rund 600.000 Euro.

++++0666538(AW)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell