POL-UL: (BC) Riedlingen - Berauscht auf dem E-Scooter bei Polizeiwache vorgefahren

Gleich mehrere Anzeigen handelte sich am Donnerstag in Riedlingen ein 54-Jähriger ein.

Der Mann fuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug um kurz nach 19.30 Uhr am Polizeirevier in der Zwiefalter Straße vorbei. Dabei fiel den Beamten der Fahrer auf. Denn an dem Roller war noch ein altes Versicherungskennzeichen angebracht. Ein Gültiges hatte der Mann nicht. Während der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer des E-Scooter zu viel getrunken hatte. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Der Mann musste die wenigen Schritte mit zur Dienststelle. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Jetzt muss er mit mehreren Anzeigen rechnen. Seinen E-Scooter behielten die Beamten ein.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

