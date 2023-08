Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Raubüberfall auf Tankstelle aufgeklärt

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am 13.01.2023 konnte zwischenzeitlich ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser dürfte darüber hinaus für weitere Taten in Sulz am Neckar und Remchingen verantwortlich sein.

Nachfolgend die gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz und der Staatsanwaltschaft Rottweil sowie unsere Pressemitteilung vom 13.01.2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5572274 (Pressemitteilung vom 02.08.2023)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5416112 (Pressemitteilung vom 13.01.2023)

Pfullendorf

Polizei ermittelt gegen Autofahrer wegen Unfallflucht

Wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Verkehrspolizei Sigmaringen gegen einen 87 Jahre alten Autofahrer. Der Mann erfasste am Mittwochnachmittag in der Otterswanger Straße einen Fußgänger mit seinem Pkw und fuhr anschließend einfach davon. Der 73 Jahre alte Passant stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Ellenbogen zu. Ein Rettungsdienst bracht ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den Unfallverursacher stoppte eine Polizeistreife später im Industriegebiet, sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Pfullendorf

Autofahrer verursacht kurz hintereinander zweimal Sachschaden, eine Person leicht verletzt

Gleich zweimal hintereinander hat ein 25-jähriger Audifahrer am Mittwochabend im Bereich Stockacher Straße / Bodenseestraße bei einem Verkehrsunfall einen Sachschaden verursacht. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Mann geriet mit seinem Auto in der Stockacher Straße aus noch ungeklärten Gründen zunächst nach rechts auf das Bankett und überfuhr dort auf rund 200 Metern mehrere Verkehrszeichen. Hierbei dürfte ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden sein. Zurück auf der Fahrbahn wollte der 25-Jährige dann in die Bodenseestraße einbiegen, wobei er die Vorfahrt einer 65 Jahre alten Renault-Fahrerin missachtete. Bei der Kollision der beiden Pkw im Einmündungsbereich verletzte sich die Renault-Lenkerin leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Unfallwagen, um die sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle beordert. Gegenstand der weiteren polizeilichen Unfallermittlungen ist, inwieweit sich der Verursacher möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat oder andere medizinische Hintergründe vorliegen.

Mengen

Unbekannte randalieren auf Sportgelände

Auf dem Gelände eines Schulkomplexes in der Schulstraße haben zwischen vergangenem Donnerstag und dem gestrigen Mittwoch Unbekannte randaliert. Die Täter besprühten eine Garage mit Graffiti, brachen diese auf und warfen Sportgeräte durcheinander. Zudem wurden auf dem Gelände mehrere Glasflaschen zerschlagen und eine größere Menge Müll hinterlassen. Der insgesamt entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mengen hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07572/5071 entgegen.

