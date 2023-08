Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil sowie des Polizei-präsidiums Konstanz - Täterermittlung zum Raub auf Tankstelle vom 29.05.2023 (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil)

Sulz am Neckar (ots)

Am 29.05.2023 ist es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Wir berichteten unter:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5520764

Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Rottweil konnten im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen nun einen 24-Jährigen aus dem Raum Calw als mutmaßlichen Täter des Raubüberfalls in Sulz am Neckar überführen. Während der Fahndungsmaßnahmen erfolgte nach einer räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Remchingen am 28.06.2023 die Festnahme des 24-Jährigen durch die Kriminalpolizei Calw. Ein Abgleich der Spuren führte nun zur Überführung des mutmaßlichen Täters. Dem Mann kann zudem ein weiterer Raubüberfall auf eine Tankstelle in Sigmaringen am 13.01.2023 nachgewiesen werden. Er befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell