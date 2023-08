Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Lastwagen gerät in Brand (01.08.2023)

Trossingen (ots)

Am späten Dienstagabend ist auf der Industriestraße ein Lastwagen in Brand geraten. Gegen 23 Uhr war ein 55-Jähriger mit einem Lastwagen der Marke Mercedes auf der Industriestraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fing der vordere rechte Reifen an zu brennen. Der Mann versuchte noch mit zum Fahrzeug dazugehörenden Feuerlöschern zu löschen. Kurze Zeit später stand das Führerhaus in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr Trossingen, die mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Mann ausgerückt war, brachte das Feuer unter Kontrolle und konnte es schließlich löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell