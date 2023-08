Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Hoher Sachschaden bei Streifunfall auf dem Holdersteig (01.08.2023)

KN-Litzelstetten (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Streifunfall auf der Straße "Holdersteig" am Dienstagnachmittag entstanden. Ein 24-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer touchierte zunächst einen auf Höhe der Hausnummer 2 am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und anschließend einen davor geparkten Toyota. Dadurch entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an dem Sprinter ist nicht bekannt.

