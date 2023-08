Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bankholzen,Gundholzen, Iznang, Lkr. Konstanz) Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Autos - Polizei bittet um Hinweise (25./30.07.2023)

Bankholzen, Gundholzen, Iznang (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 25.07.2023, und Sonntagmorgen, 30.07.2023, ist es in den Ortsgebieten von Bankholzen, Gundholzen und Iznang zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Autos gekommen Im Bereich Bankholzen entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag, 25.07.2023, auf Mittwoch, 26.07.2023, aus insgesamt vier unverschlossenen Autos Bargeld und Wertsachen. In Iznang und Gundholzen schlug vermutlich derselbe Unbekannte am Sonntagmorgen zweimal zu und erbeutete einen höheren Betrag Bargeld. Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: männlich, etwa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, hageres Gesicht mit "Hakennase", Dreitagebart, abstehende Ohren, Haarkranz mit längeren Haaren an der Seite und Glatze am Oberkopf. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelgrauen Jogginganzug und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Zudem trug er einen auffällig breiten goldfarbenen Armreif. Der Polizeiposten Gaienhofen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Diebes geben können, sich unter der Tel. 07735 97100, zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, unbeaufsichtigte Autos immer abzuschließen, auch im Carport oder der Hofeinfahrt und keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell