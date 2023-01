POL-NI: Stadthagen - Täterfestnahme nach schwerem Raub in Stadthagen

Nienburg (ots) - (KEM) Am frühen Sonntagmorgen, den 29.01.2023, zwischen ca. 6 und 6.30 Uhr ereignete sich an der B215 in Leeseringen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Audifahrer die B215 von Nienburg in Richtung Landesbergen, als er am Ortseingang Leeserigen kurz vor der Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Maschendrahtzaun einer KFZ-Werkstatt fuhr. Polizeibeamte trafen ...

mehr