POL-SI: Landesweiter Fahndungs- und Kontrolltag war ein voller Erfolg #polsiwi

Siegen- Feuersbach (ots) - Am Dienstag (17.05.2022) ist es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L719 in Siegen-Feuersbach gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer und ein 62-jähriger Motorradfahrer befuhren die L719 aus Deuz kommend in Richtung Kaan-Marienborn. Der 32-Jährige wollte nach links auf die K11 in Richtung ...

