Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 62-jähriger Vespa-Fahrer nach Kollision mit PKW verletzt #polsiwi

Siegen- Feuersbach (ots)

Am Dienstag (17.05.2022) ist es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L719 in Siegen-Feuersbach gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer und ein 62-jähriger Motorradfahrer befuhren die L719 aus Deuz kommend in Richtung Kaan-Marienborn. Der 32-Jährige wollte nach links auf die K11 in Richtung Flammersbach abbiegen. Wegen entgegenkommenden Fahrzeugen musste er verkehrsbedingt warten. Der 62-järige Motorradfahrer, der ein paar Fahrzeuge hinter dem BMW-Fahrer stand, schätze die Situation falsch ein und scherte zum Überholen aus. Zeitgleich setzte der 32-Jährige zum Abbiegen an. Es kam zur Kollision der beiden. Der 62-Jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde vor Ort von einem Rettungswagen versorgt. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen nach auf 10.000 Euro beziffert. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr übernommen.

