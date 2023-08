Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen (01.08.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall im Kreisverkehr auf der Reichenaustraße am Dienstagmittag. Ein 50-Jähriger fuhr gegen 13.40 Uhr mit einem VW Crafter auf der äußeren Spur über den Kreisverkehr an der Reichenaustraße, um diesen in Fahrtrichtung Schweiz zu verlassen. Zeitgleich war ein 30-Jähriger mit einem Chevrolet Corvette auf der inneren Spur unterwegs in Richtung Innenstadt. Als der Corvette-Fahrer auf Höhe der Ausfahrt zur Reichenaustraße die Spur wechselte, kam es zur Kollision mit dem VW Crafter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei nun Zeugen des Zusammenstoßes, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

