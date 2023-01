Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 1.800 Euro für falschen Sohn überwiesen

Schiffweiler/Landsweiler-Reden (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann aus Landseiler-Reden bekam am 21.01.2023 eine SMS, in der sich Jemand als seinen Sohn ausgab. Unter dem Vorwand sein Handy wäre defekt und eine wichtige Überweisung müsse zeitnah erfolgen, gelang es dem unbekannten Täter den 54-jährigen zu einer Zahlung von 1.800 Euro zu bewegen. Das Geld wurde auf ein in der Nachricht angegebenes Konto überwiesen. Als der Mann kurze Zeit später mit dem richtigen Sohn telefonierte, bemerkte er seinen Irrtum. Eine Strafanzeige gegen den unbekannten Betrüger wurde eingeleitet. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich daraufhin, keine Geldzahlungen jeglicher Art oder sonstige Zuwendungen ohne vorherige ausführliche Überprüfung zu tätigen. Kriminelle geben sich per SMS, WhatsApp oder auch mittels Anruf als Sohn oder Tochter aus und täuschen eine Notsituation (meist finanzieller Art) vor. Wenden sie sich an andere Verwandte, Freunde, Nachbarn und/oder die Polizei, wenn sie sich bei Kontakten unsicher fühlen.

