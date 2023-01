POL-NK: Leichtverletzte nach Reizgaseinsatz in Schule

Schiffweiler (ots) - Am Mittwoch, den 11.01.23, um 23:04 Uhr, kam es im Schiffweiler Ortsteil Landsweiler-Reden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Gewerbepark Klinkenthal in Richtung der Straße Am Bergwerk Reden. An der Einmündung Am Bergwerk Reden verlor der unbekannte Fahrer, vermutlich wegen nicht ...

