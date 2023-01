Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Blitzeinbruch in Aral-Tankstelle Uchtelfangen

Illingen-Uchtelfangen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter fuhren am 19.01.2023 gegen 02:26 Uhr mit einem dunklen Audi auf das Tankstellengelände der Aral-Tankstelle in Illingen-Uchtelfangen (unmittelbar in Autobahnnähe BAB 1 gelegen). Nach Parken des PKW rückwärts vor der Eingangstür, stiegen die Täter aus, brachen die Tür auf und hatten so Zugang ins Innere. Hier liefen sie zielgerichtet in den Kassenbereich, an welchem ebenfalls ein Regal mit Zigaretten steht. Der Kassenbereich, sowie das Zigarettenregal wird von den Tätern angegangen. Dabei wurden Zigaretten in hohem vierstelligen Bereich in den PKW verladen. Danach entfernen sich die Täter in unbekannte Richtung. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

