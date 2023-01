Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Neunkirchen (ots)

Am 09.01.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Fernstraße (L 121) zu Neunkirchen, in Höhe des Gymnasiums am Steinwald, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin. Ein 29-jähriger Fahrer aus Spiesen-Elversberg befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Fernstraße in Fahrtrichtung Steinwaldstraße. Hierbei übersah der Fahrer des Mercedes Sprinter eine 19-jährige Fußgängerin aus Neunkirchen, welche die Fahrbahn der L 121 in Höhe des Gymnasium am Steinwald über einen dort eingerichteten und beleuchteten Fußgängerüberweg überquerte. Die querende Fußgängerin wurde von der linken Fahrzeugfront und dem linken Außenspiegel des Mercedes Sprinter erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer Erstversorgung wurde die 19-jährige Fußgängerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, wo bei ihr eine Unterschenkelfraktur diagnostiziert wurde. Der Fahrer des Mercedes Sprinter blieb unverletzt. An seinem Transporter entstand leichter Sachschaden. Die L 121 war während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

