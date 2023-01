Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen (ots)

Am Freitag den 06.01.2023 ereignete sich in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:50 Uhr in der Marienstraße zu Neunkirchen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr hierzu mit seinem unbekannten Fahrzeug die Marienstraße in Fahrtrichtung Hüttenbergstraße. Hierbei kollidierte das unbekannte Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache seitlich mit einem vor dem Anwesen Marienstraße 1 geparkten und unbesetzten weißen Audi Q3 mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch die Kollision wurde der weiße Audi Q3 im Bereich der Fahrerseite bis hin zum vorderen linken Radkasten stark beschädigt und deformiert. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

