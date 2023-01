Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung der PI Neunkirchen für den Zeitraum vom 06.01.2023 - 08.01.2023

Neunkirchen (ots)

Verkehrsunfallflucht in der Marienstraße in Neunkirchen

Am Nachmittag des 06.01.2023 kam es in der Marienstraße in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den in Höhe des Anwesens Marienstraße 1 geparkten weißen Audi Q3. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Bei Hinweisen zum Verkehrsunfall wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Sachbeschädigung an insgesamt 7 Fahrzeugen mit gleichem Modus Operandi

Am frühen Abend des 07.01.2023 zwischen 17 Uhr und 18:50 Uhr verunreinigten bislang unbekannte Täter insgesamt 7 Fahrzeuge mit einer noch nicht näher bestimmten öligen rötlich/braunen Flüssigkeit. Alle Fahrzeuge waren in der Pastor Kollmann-Straße in Spiesen-Elversberg abgestellt.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell