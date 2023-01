Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach VU-Flucht

Spiesen Elversberg (ots)

Der Unfallverursacher befährt mit seinem PKW, im Tatzeitraum, 22.12.2022, ca. 22:30 Uhr, die Elversberger Straße aus Richtung Ortsmitte Elversberg kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. In Höhe Hausnummer 67 ist der PKW der Geschädigten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher kollidiert beim Vorbeifahren seitlich mit dem PKW der Geschädigten. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Hinweise auf sich oder die Art seiner Verkehrsbeteiligung zu hinterlassen. An der Unfallörtlichkeit konnten Teile einer silbernen Radabdeckung, sowie eine silberne Abdeckung eines Außenspiegels festgestellt werden. Ein Anwohner gab an, dass sich zum Unfallzeitpunkt eine dreiköpfige Personengruppe ebenfalls an der Unfallörtlichkeit befand, die den Unfall beobachtet haben könnte. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

