Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wohnhausbrand in Neunkirchen-Wellesweiler

Neunkirchen-Wellesweiler (ots)

Am Neujahrsmorgen, gegen 00:50 Uhr, wurde ein Wohnhausbrand in einem Wohn-und Geschäftshaus in der Hauptdurchgangsstraße in Wellesweiler gemeldet. Ein, vermutlich durch Feuerwerkskörper verursachtes Brandgeschehen an einem hölzernen Anbau eines Wohnhauses griff auf das Wohnhaus über. Trotz unmittelbar eingeleiteter Löscharbeiten durch die Feuerwehren aus Wellesweiler, Furpach, Ludwigsthal, Hangard und NK-Innenstadt mit 70 Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus und ein unmittelbar angebautes Anwesen nicht gänzlich verhindert werden. Die insgesamt 6 Bewohner und Gäste beider Anwesen wurden evakuiert und blieben unverletzt. Das Anwesen mit dem Holzanbau ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Familienangehörigen unter. Der Gesamtschaden an beiden Häuser wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

