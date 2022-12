POL-NK: Mutwillige Beschädigung an Verkehrsschildern

Spiesen-Elversberg, Ortsteil Elversberg (ots) - In den Morgenstunden des 25.12.2022 ereignete sich in der Heinrichstraße in Elversberg eine Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug des Geschädigten war dabei in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 9 am Fahrbahnrand geparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidiert in Höhe der Unfallörtlichkeit mit der rechten Fahrzeugseite des PKWs des Geschädigten und ...

