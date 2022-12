Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Heiligen Morgen, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Wilhelmstraße in der Innenstadt von Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten war dabei ordnungsgemäß in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 12 abgeparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidiert in Höhe der Unfallörtlichkeit mit der rechten Fahrzeugseite des PKWs der Geschädigten. Es entsteht Sachschaden am PKW des Geschädigten in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro. Anschließend entfernt sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seine Beteiligung am Unfall zu melden. Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen dunklen PKW. Bei sachdienlichen Hinweisen wird um Mitteilung an die Polizei in Neunkirchen, Tele. 06821/2030, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell