Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 11 Fahrzeuge durch Vandalismus beschädigt

Spiesen, 66583 Spiesen-Elversberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Sachbeschädigungen an insgesamt 11 Fahrzeugen. In allen Fällen wurde jeweils mind. Ein Seitenspiegel abgeschlagen oder getreten. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Am Mittelberg, Kiefernweg, Peterstraße und Pastor-Kollmann-Straße abgestellt. Es ist davon auszugehen, dass es sich in allen Fällen um den gleichen Täter oder die gleiche Tätergruppe handelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 - 4.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Neunkirchen

