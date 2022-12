Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach VU-Flucht

Spiesen-Elversberg Hauptstraße (ots)

Am 15.12.2022 gegen 07:50 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Spesen-Elversberg eine Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug des Geschädigten war dabei parallel zur Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens mit der Nummer 255 abgeparkt. Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in absteigender Richtung. Auf Höhe des geschädigten Fahrzeuges kommt der Verursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem linken Außenspiegel des Geschädigten. Es entsteht Sachschaden am PKW des Geschädigten. Anschließend bleibt der Unfallverursacher kurz stehen und entfernt sich dann von der Unfallörtlichkeit. Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen silbernen PKW. Zu dem sei auf Höhe des Zebrastreifens zum Unfallzeitpunkt ein Fußgänger unterwegs gewesen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird um Mitteilung an die Polizei in Neunkirchen gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell