Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Innenstadt Neunkirchen (ots)

Am 10.12.22, um 16:50 Uhr, erhielt die Polizei Neunkirchen die Mitteilung einer Mitbürgerin, wonach diese hinter einem äußerst unsicher geführten Pkw herfahren würde. Der unsicher geführte Pkw, ein roter Nissan Qashqai mit Neunkircher Kreiskennzeichen, befuhr die Wellesweilerstraße in Fahrtrichtung Neunkirchen Innenstadt. Über die Brückenstraße wurde der Pkw sodann auf die Karl-Schneider-Straße und die Süduferstraße bis hin zum Kreisverkehr Fernstraße geführt, wo der Pkw über die Theodor-Heuss-Brücke wieder in Richtung Wellesweiler fuhr. Der Pkw sei der Mitteilerin zum ersten Mal in Höhe der Einmündung Wellesweilerstr./Flotowstr. aufgefallen, da dieser mittig auf der Fahrbahn und lediglich mit 30 km/h geführt worden sei. Im Laufe der weiteren Fahrt sei der Pkw durchgehend mindestens mit halber Fahrzeugbreite auf dem Fahrstreifen der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen. Hin und wieder sei der Pkw sogar komplett auf dem Fahrstreifen der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen, sodass mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und zur Seite fahren musste. Zudem seien durch den unsicher geführten Pkw fast eine Mittelinsel der Wellesweilerstraße und Barken einer Baustelle in der Karl-Schneider-Straße überfahren worden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das Fahrzeug angetroffen und der Fahrer identifiziert werden.

Die Polizei bittet darum, dass sich eventuelle Zeugen, insbesondere die Person, die Ihr Fahrzeug anhalten und zur Seite fahren musste, mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell