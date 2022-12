Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach VU-Flucht

Neunkirchen Bliesstraße (ots)

Während des Einkaufs im OBI am 27.12.22 zwischen 10:00 und 11:12 Uhr parkte der Unfallgeschädigte sein Fahrzeug (Nissan, Farbe: weiß) ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Neunkirchen (Vom Markt aus gesehen in der zweiten Durchfahrt von rechts, rechtsseitig der Straße). Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte entweder beim Vorbeifahren, oder beim Ausparken einen Verkehrsunfall mit dem o.g. PKW. Hierbei entstand Sachschaden am PKW des Geschädigten und vermutlich ebenfalls am PKW des Verursachers (ggf. am Fahrzeug, an der Ladung, etc.). Schaden PKW 02:

- zerborstene Heckscheibe - Kratzer in der Heckschürze - hinteres, linkes Rücklicht ist beschädigt - Heckscheibenwischer ist abgerissen - oberhalb der Heckscheibe: Kofferraumdeckel eingedellt, Kerben, Streifschaden - Kunststoff-Innenverkleidung im Bereich der Heckscheibe wies Kratzspuren auf

Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei machte keiner auf sich aufmerksam. Zeugen konnten bisher weder im Obi-Markt noch an dem Imbiss ermittelt werden. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme war der Parkplatz stark frequentiert. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell