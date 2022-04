Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). In der Tatzeit von Donnerstag (07.04.2022) ca. 17:00 Uhr bis Samstag (09.04.2022) ca. 08:30 Uhr kam es in der Marienburger Straße in 31157 Sarstedt OT Heisede zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Motorhaube des am Fahrbahnrand geparkten Skoda des Geschädigten. Im Lack des Pkws entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell