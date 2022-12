Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fahrzeugführer rammt Streifenwagen und flüchtet anschließend vor der Polizei

Landsweiler-Reden (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:35 Uhr kam es in Landsweiler-Reden zu einer Verfolgungsfahrt mit einem schwarzen 3er BMW. Der schwarze BMW stand zunächst auf einem Parkplatz unterhalb der Alm in Landsweiler-Reden. Ein Streifenwagen der Polizei hielt neben dem BMW. Als die Beamten aussteigen wollten, um den PKW und Insassen zu kontrollieren, fuhr der Fahrzeugführer mit Vollgas und durchdrehenden Reifen vom Parkplatz los, um sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei rammte er den stehenden Streifenwagen. Die Verfolgung erstreckte sich über eine Strecke von ca. 5 Kilometer von Landsweiler-Reden nach Schiffweiler. Hierbei wurden durch den flüchtenden Fahrer hohe Geschwindigkeiten von über 100 km/h gefahren und mehrere Verkehrsverstöße begangen. Beim Befahren eines Kreisverkehrs in der Bildstockstraße entgegen der Fahrtrichtung und einem Abbiegevorgang an der Einmündung Kreisstraße/Hauptstraße gefährdete der Fahrzeugführer andere Verkehrsteilnehmer, die lediglich durch starkes Abbremsen eine Kollision mit dem flüchtenden BMW verhindern konnten. Um weitere Gefährdungen Unbeteiligter zu verhindern wurde die Verfolgung des flüchtenden BMW in der Ortslage Schiffweiler durch die Polizeibeamten abgebrochen. Die angebrachten Kennzeichen am flüchtenden Fahrzeug waren nicht für dieses verausgabt. Zeugen, gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Personen die Hinweise zu einem schwarzen 3er BMW mit frischem Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Neunkirchen, Tel. 06821-2030, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell