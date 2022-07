LPI-EF: Kleinkraftrad erbeutet

Erfurt (ots) - Auf ein E-Bike der Marke Focus hatte es ein unbekannter Täter in der Haarbergstraße abgesehen. Der 31-jährige Besitzer des schwarzen Herrenrades zeigte den Diebstahl am Donnerstag bei der Erfurter Polizei an. Ein Dieb hatte das E-Bike im Wert von 4.900 Euro aus einem Hinterhof gestohlen. Dort hatte es der Eigentümer mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Dies hielt den Täter ...

