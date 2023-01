Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vollsperrung der BAB 8 nach Verkehrsunfall

Neunkirchen-Heinitz (ots)

Am heutigen Mittag ereignete sich gegen 15:25 Uhr auf der BAB 8, Fahrtrichtung Zweibrücken, ca. 300m vor der Abfahrt Neunkirchen-Heinitz ein Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines schwarzen 5er BMW verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam nach einem Dreher auf der Fahrbahn in Unfallendstellung. Durch Trümmerteile wurde ein PKW auf der Gegenfahrbahn beschädigt. Der BMW-Fahrer blieb nach derzeitiger Kenntnis unverletzt. Zunächst musste die Fahrbahn in Richtung Zweibrücken komplett gesperrt und der Verkehr an der Überleitung zu BAB 623 abgeleitet werden. Nach der Reinigung einer Fahrspur konnte die Fahrbahn in Richtung Zweibrücken teilweise freigegeben werden. Derzeit sind noch zwei Fahrspuren aufgrund von Reinigungsarbeiten gesperrt. In Richtung Saarlouis war lediglich eine Fahrspur kurzzeitig gesperrt. Durch den Unfall wurden ca. 30m Mittelleitplanke beschädigt. Der Gesamtschaden des Unfallgeschehens beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.

