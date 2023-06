Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pedelec beschädigt + Dieb auf Supermarktparkplatz + E-Bike beschädigt + Radlader entwendet

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal- Ewersbach: Pedelec beschädigt

Von einem schwarz-weißen Haibike-Pedelec entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 23. Juni, 19 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, den Sattel und zerstachen zudem beide Reifen. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 100 Euro liegen, der Wert des Sattels wird ähnlich hoch geschätzt. Zur Tatzeit stand das Fahrrad im Garten vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Die Polizei in Dillenburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar- Niedergirmes: Dieb auf Supermarktparkplatz

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Naunheimer Straße passte ein Dieb einen günstigen Moment ab, um eine Handtasche aus einem geparkten PKW zu entwenden: Nachdem eine 82-Jährige aus Lahnau ihren Einkauf am Montag, 26. Juni, ins Auto geräumt hatte, legte sie auch ihre Handtasche dort ab und brachte anschließend gegen 13 Uhr den Einkaufswagen zurück. Diesen Augenblick nutzte der Dieb offenbar aus und schnappte sich die Tasche aus dem wohl nicht abgeschlossenen PKW. Hinweise zum Dieb liegen derzeit nicht vor. Die Tasche mit dem enthaltenen Portmonee und Handy hat einen Wert von insgesamt etwa 100 Euro. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar entgegen (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: E-Bike beschädigt

Offenbar scheiterte in der Straße Fischmarkt zwischen 20 Uhr am Freitag, 23. Juni, und 12 Uhr am Samstag der Diebstahl eines schwarzen Raymon-Herrenrads. Beschädigungen am Schloss lassen diese Vermutung zu. Außerdem befinden sich Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem E-Bike, die eventuell durch einen Tritt gegen das Fahrrad entstanden. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen, die diesbezüglich etwas Verdächtiges beobachtet haben (Telefonnummer 06441/918-110).

Solms- Oberbiel: Radlader entwendet

Einen gelben Caterpillar Radlader im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendeten Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26. Juni) in der Straße An der Schleuse. Bisher ist nicht bekannt, wann genau die Baumaschine vom Firmengelände abhandenkam. Die Kriminalpolizei in Wetzlar bittet um Hinweise: Wem ist der Abtransport eines Radladers aufgefallen? Wer hat diesbezüglich etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell