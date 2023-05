Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Pizzeria

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Wesel (ots)

Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in der Küche gelang es Unbekannten, von Pfingstmontag, 22.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, in eine Pizzeria an der Blücherstraße einzudringen.

Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Der Inhaber bemerkte den Einbruch am nächsten Tag gegen 08.30 Uhr und verständigte die Polizei.

Das Fenster in der angrenzenden Küche war geöffnet und aus der Verankerung gebrochen. Lediglich im linken unteren Bereich war es noch befestigt.

Die Polizisten stellten weiterhin fest, dass die Täter den Kassenbereich des Verkaufsraums durchwühlt hatten. Des Weiteren öffneten sie einen Spielautomaten und stahlen daraus Geld.

Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Wesel, Telefon 0281/171-0, in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus rät die Kripo:

- Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen!

-Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

AM

