Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ins Freibad eingebrochen + Autos zerkratzt + am Schwimmbad attackiert + beleidigt und Widerstand geleistet + E-Scooter gestohlen + Vor Polizei geflohen - Festnahme

Dillenburg (ots)

Herborn- ins Freibad eingebrochen

In der Nacht zu Samstag (24.06.2023) drangen Unbekannte in das Herborner Freibad ein. Offenbar überkletterten sie zunächst den Zaun und machten sich sodann auf den Weg zum Bademeisterhäuschen. Dort schlugen sie die Glasscheibe der Eingangstür ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Kenntnisstand machten sich die Diebe ohne Beute aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20:30 Uhr am Freitagabend und 06:35 Uhr am Samstagmorgen im Bereich der Friedrich-Birkendahl-Staße aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Autos zerkratzt

Vandalen zerkratzten in der vergangenen Woche mehrere Autos. Bislang wurden der Polizei drei Fahrzeuge im Richard-Wagner-Ring gemeldet. Sie zerkratzten zwischen Donnerstag (22.06.2023) und Freitag (23.06.2023) einen grauen und einen schwarzen 5-er BMW. Der Gesamtschaden wird hier mit 2.500 Euro beziffert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (24.06.2023) trieben die Unbekannten zudem Kratzer in einen grauen Hyundai i30. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Aßlar- am Schwimmbad attackiert

Ein 13-Jähriger befand sich am Samstagnachmittag (24.06.2023) gemeinsam mit Freunden im Schwimmbad. Nachdem sie das Bad in der Europastraße gegen 15:40 Uhr verlassen hatten, wurden die Jugendlichen zunächst von einer Gruppe von etwa 5-8 Jugendlichen offenbar verfolgt únd körperlich attackiert. Die Jugendlichen schubsten den aus Wetzlar stammenden 13-Jährigen, der in der Folge hinfiel und sich verletzte. Die Wetzlarer Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. Der Erste soll 165-170 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte braun/schwarze Haare und braune Augen. Er zeigte sich sehr aggressiv. Der Zweite war 170-175 cm groß und kräftig. Auch er hatte dunkele Haare. Beide wurden durch Zeugen als Südländer beschrieben. Ein Dritter hatte einen auffälligen dunklen Lockenkopf und einen helleren Hautton als die beiden Ersten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberbiel: beleidigt und Widerstand geleistet

Auf der Oberbieler Kirmes wurde in der Sonntagnacht (25.06.2023) die Polizei auf den Plan gerufen. Ein alkoholisierter 16-Jähriger wollte gegen 02:15 Uhr nicht das Gelände der Veranstaltung verlassen. Gegenüber der Wetzlarer Polizeibeamten wurde der Jugendliche zunehmend beleidigend und aggressiv. Als er zunächst in Gewahrsam genommen werden sollte, um ihn im Anschluss seinen Eltern zu übergeben, leistete der 16-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte hierbei eine Polizistin am Unterarm und im Gesicht. Der Jugendliche muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand rechnen.

Lahnau-Atzbach: E-Scooter gestohlen

Zwischen 09:30 Uhr und 13:10 Uhr stahlen Diebe am Freitag (23.06.2023) einen E-Scooter an der Lahntalschule. Der 14-jährige Besitzer hatte den 360 Euro teuren schwarzen Scooter auf dem Parkplatz der Schule in der Sudentenstraße abgestellt. Als er zurückkehrte, war der Scooter des Herstellers Zamelux Green S.L. verschwunden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund: Vor Polizei geflohen - Festnahme

Aufmerksame Zeugen meldeten am Sonntagmorgen (25.06.203) gegen 07:45 Uhr einen Randalierer in der Bonbadener Straße. Wetzlarer Polizisten rückten aus. Als der Mann die Beamten erblickte, setzte er sich hinter das Steuer seines VW und fuhr los. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt mit mehreren Polizeifahrzeugen von Schwalbach über Laufdorf, nach Bonbaden und weiter in Richtung Braunfels. Die Beamten blockierten den Fluchtweg des 42-jährigen Flüchtigen. Dieser fuhr weiter und rammte offenbar absichtlich den Funkwagen. Die Ordnungshüter setzten Abwehrspray ein und nahmen den aus Ludstadt stammenden alkoholisierten Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,7 Promille. Der 42-Jährige und ein Polizeibeamter verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Für den Tatverdächtigen folgten eine Blutentnahme und Anzeigen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird mit 11.000 Euro beziffert.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell