Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill: Fahrraddiebe erwischt - ein Täter in Haft

Dillenburg (ots)

Wetzlar

Ein 38-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hofstatt überraschte in der Nacht auf Freitag, 23. Juni, zwei Diebe, die sich gegen 2.05 Uhr mit einem Fahrrad aus dem Staub machen wollten. Einer schob das etwa 3.200 Euro wertvolle Pedelec, der andere von ihnen hatte noch den Bolzenschneider in der Hand, mit dem sie mutmaßlich die zwei Fahrradschlösser zuvor auf dem Hof geknackt hatten. Der Bewohner sprach die Diebe an und nahm dem einen den Bolzenschneider weg, woraufhin dieser offenbar ein Messer zückte und den 38-Jährigen bedrohte. Der Bewohner ließ sich davon nicht beeindrucken und versuchte, dem anderen Mann in einem günstigen Moment das Fahrrad zu entreißen. Trotz einer entstehenden Rangelei gelang es ihm und zur Hilfe eilenden Nachbarn, einen Dieb bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten. Die Polizei hatte ein anderer Bewohner alarmiert, der ebenfalls auf die Situation aufmerksam geworden war. Die Streife nahm den 40-jährigen polizeibekannten Mann aus Solms vorläufig fest und stellte den Bolzenschneider und das Messer sicher. Ein Drogentest reagierte bei dem 40-Jährigen positiv auf zwei Substanzen, zudem hatte er eine geringe Menge Kokain dabei. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeistation, dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Die Vorführung des 40-Jährigen beim Amtsgericht Wetzlar fand noch am Freitag statt. Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar einen Haftbefehl wegen des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr. Der 40-Jährige kam daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 38-jährige Bewohner erlitt durch das Gerangel leichte Verletzungen.

Der zweite Dieb flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er wird als etwa 170cm groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er ist schlank, hatte einen osteuropäischen Akzent, kurze braune Haare, einen Dreitagebart und war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem kommt der beschriebene Mann bekannt vor? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Manuel Jung, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher

Yasmine Hirsch, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin

