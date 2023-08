Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Auto gerät bei regennasser Fahrbahn auf Autobahn ins Schleudern (01.08.2023)

Geisingen A81 (ots)

Weil ein Mann auf regennasser Straße mit seinem Auto vermutlich zu schnell unterwegs war, hat er am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen, einen Unfall verursacht. Ein 29-jähriger VW Scirocco- Fahrer geriet ins Schleudern und prallte mit der Mittelschutzleitplanke zusammen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen Scania eines 34-Jährigen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Lastwagen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am VW von etwa 20.000 Euro.

