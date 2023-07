POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - 3 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall/Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro Ein leichtverletzter Fahrradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 21.07.2023, gg. 08.20 Uhr in Fulda in der Pacelliallee Ecke Dr. Dietz Straße Eine 26-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem VW Golf, die Pacelliallee aus Fahrtrichtung ...

