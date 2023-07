Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der B 279 Nähe Gersfeld Am Samstag, den 22. Juli gegen 16:10 Uhr wollte ein 83-jähriger Toyota-Fahrer aus Bischofsheim mit seinen zwei Mitfahrern von Rodenbach (OT Gersfeld) auf die B 279 in Richtung Bischofsheim auffahren. Dabei übersah dieser den 19-jährigen Audi-Fahrer aus Hammelburg, welcher die B 279 aus Richtung Bischofsheim in Richtung Gersfeld befuhr. Der Audi war mit insgesamt vier Personen besetzt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Audi wurde durch den Aufprall in die nahe gelegene Wiese geschleudert. Durch den Unfall wurden fünf Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren 6 RTW, 2 Notärzte (davon 1 Hubschrauber), sowie eine Einsatzleitung des Rettungsdienstes im Einsatz. Alle Personen wurden mit den Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000EUR; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallstelle war außerdem die Freiwillige Feuerwehr Gersfeld-Rodenbach im Einsatz.

Polizeistation Hilders / Henkel, POK

