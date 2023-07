Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Presseinformation Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Am Freitag, den 21.07.2023, kam es am Mittag gg. 14:50 Uhr auf der B 84 zwischen Hünfeld und Neuwirtshaus zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 68-jähriger Kradfahrer aus Oberhausen schwer verletzt wurde. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW-BMW die B 84 aus Hünfeld kommend in Ri. Neuwirtshaus. In einer langgezogenen Linkskurve fuhr sie aus nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine Gruppe von vier Kradfahrern. Der Erste konnte dem PKW noch ausweichen. Der Zweite ein 68-jährige Kradfahrer versuchte mit seine BMW ebenfalls auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock. Zur Versorgung der Verletzten, Bergung und Unfallaufnahme war die B 84 ca. 1 Stunde voll gesperrt. An beiden Fzg. entstand ein Sachschaden von insgesamt 20000.-

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, PHK Will

