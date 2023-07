POL-OH: Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fahrraddiebstahl Bad Hersfeld. Ein E-Bike des Herstellers "Specialized", Modell "Turbo Levo", stahlen Unbekannte am Donnerstag (20.07.) von einem Parkplatz in der Hünfelder Straße. Das Fahrrad im Wert von rund 1.500 Euro stand zwischen 10 Uhr und 11.25 Uhr abgeschlossen in einem dortigen Fahrradständer. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

