POL-FR: Verkehrsunfall mit Linienbus, Fahrgast verletzt - Rheinfelden-Karsau

Am Freitagvormittag ereignete sich um 10:35 Uhr in der Karsauer Straße in Rheinfelden ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Dem bergwärts fahrenden Linienbus kam ein weißer Pkw entgegen, der aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Kollision mit dem talwärts in Richtung B34 fahrenden Pkw zu verhindern, musste der Fahrer des Linienbusses eine Vollbremsung machen. Dabei stürzte im Bus eine 78-jährige Dame und zog sich hierbei eine erhebliche Kopfverletzung zu. Der weiße Pkw fuhr weiter in Richtung B34. Die Dame musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden, Sachschaden war nicht entstanden.

Beamte der Polizei Rheinfelden haben die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Angaben zum Pkw oder dem Unfallgeschehen machen können, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

