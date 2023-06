Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der Landstraße 135 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Steinen, in Fahrtrichtung Weitenau, soll am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 18.30 Uhr, der Fahrer eines weißen Skodas auf der Landstraße 135 die Fahrerin eines dunklen Mini Coopers überholt und aufgrund von Gegenverkehr beim Wiedereinscheren geschnitten haben. Um einen Unfall zu vermeiden musste die Fahrerin des Mini Coopers stark bremsen und verlor dabei fast die Kontrolle über ihren Pkw. Der Fahrer des weißen Skodas konnte mittlerweile ermittelt werden. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun als Zeuge die Fahrerin / den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier, Rufnummer 07621 176-0, in Verbindung zu setzen.

